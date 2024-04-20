طقس العراق.. تراجع بدرجات الحرارة وتساقط امطار خفيفة غداً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، الطقس سيكون على العموم غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأضافت أن "يوم الاثنين، الطقس سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "الثلاثاء القادم، الطقس سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى أن "يوم الأربعاء القادم، الطقس سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".