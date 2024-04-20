انطلاق فعاليات مهرجان الربيع في الموصل (صور)

ويتمثل المهرجان هذا العام بأنشطة متنوعة تعكس ثقافة وتراث مدينة الموصل، وكان يقام سابقاً بشكل سنوي في 10 من كل نيسان منذ عام 1969، وتعود فكرته إلى زمن الآشوريين عندما كانوا يحتفلون بقدوم الربيع مع حلول رأس السنة في تقويم العراق القديم.أدناه صور المهرجان: