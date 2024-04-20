اندلاع حريق كبير ضمن مقتربات مستشفى آزادي في كركوك

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع في أحد قرب مقتربات مستشفى آزادي التعليمي في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع ضمن مقتربات مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك"، مشيرا الى "تضرر مشروع الماء القريب من المستشفى".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق في محاولة لاخماده والحؤول دون وصوله الى اقسام المستشفى".