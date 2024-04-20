مصرع امرأة بحادث سير في كربلاء

وقال الدفاع المدني في بيان، "بسبب السرعة وقلة الانتباه، فرق إنقاذ الدفاع المدني تضطر لاستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لتخرج جثة أمرأة من عجلة محطمة نوع BMW".

وأضاف البيان أن "السيارة اصطدمت بعامود كهربائي الكهرباء في قضاء الحر منطقة الچمالية".