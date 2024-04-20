​نائب يكشف: أوبك أبلغت العراق بتهريب النفط من كردستان عبر تركيا

وقال الحيدري في بيان، إن "أوبك ومن مصادرها الثانوية تبلغ وزارة النفط الاتحادية بأن الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تعمل على انتاج ما يقارب 200 الى 225 الف برميل يوميا يتم تهريبه عبر تركيا واستحصال مبالغ الصادرات لصالح العائلة الحاكمة في أربيل".

وأضاف الحيدري "بينما هنالك إيقاف للصادرات من الإقليم عبر تركيا بقرار محكمة التحكيم الدولي في باريس منذ اذار 2023".