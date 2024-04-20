نقابة الفنانين العراقيين تتخذ قراراً بحق "شمس الكويتية"

قررت نقابة الفنانين العراقيين، السبت، منع الفنانة شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني داخل العراق لمدة سنة كاملة.

وعزت النقابة في بيان لها أدناه نصه، القرار الى تلفظها بالفاظ نابية وتهجمها على سياسيي البلد واعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهجمت شمس الكويتية، على سياسي العراق، وذلك بعد ربط اسمها بالزواج مع أحد السياسيين العراقيين.

وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً زعمت بأن الكويتية تفكر بعرضٍ جاد للزواج من سياسي عراقي "ملياردير وسيم وطويل".

أدناه نص بيان نقابة الفنانين..