اندلاع حريق قرب كورنيش في الكوت

اندلع حريق، مساء اليوم السبت، قرب كورنيش في مدينة الكوت بمحافظة واسط.



وقال مراسل السومرية، إن حريقا نسب، مساء اليوم، على اكتاف كورنيش الفلاحية في مدينة الكوت.

وأضاف مراسلنا أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الدفاع المدني.