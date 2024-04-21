خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد صباح اليوم الاحد 21 نيسان 2024، حيث لاتزال العاصمة تسجل حركة مرور خفيفة نسبيًا، في هذه الاوقات قبل ان تختنق الشوارع فعليا بعد الساعة التاسعة صباحا.





سريع القناة من جهة مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسم



جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم



نزلة مجسر قرطبة والشارع المؤدية من نفق باب الشرجي باتجاه ساحة الخلاني



الشارع القادم من نفق التحرير باتجاه الخلاني



ساحة الخلاني وجسر السنك ازدحام



شارع الرشيد من جسر السنك الى كراج الرصافي



شارع يافا خلف الزوراء ولغاية وزارة التخطيط



الشارع القادم من كراج العلاوي باتجاه شارع يافا



كرادة داخل من نفق عمار بن ياسر لغاية شارع العطار



شارع جامعة بغداد لغاية ساحة الطابقين



شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين



شارع قطر الندى



سريع وجسر القادسية



شارع محمد مهدي الجواهري وساحة النسور وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من جهة مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسمجسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمنزلة مجسر قرطبة والشارع المؤدية من نفق باب الشرجي باتجاه ساحة الخلانيالشارع القادم من نفق التحرير باتجاه الخلانيساحة الخلاني وجسر السنك ازدحامشارع الرشيد من جسر السنك الى كراج الرصافيشارع يافا خلف الزوراء ولغاية وزارة التخطيطالشارع القادم من كراج العلاوي باتجاه شارع يافاكرادة داخل من نفق عمار بن ياسر لغاية شارع العطارشارع جامعة بغداد لغاية ساحة الطابقينشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقينشارع قطر الندىسريع وجسر القادسيةشارع محمد مهدي الجواهري وساحة النسور