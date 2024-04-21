موسم الحبوب الذهبية.. كربلاء تبدأ حصاد وتسويق الحنطة (صور)

السومرية نيوز-محليات



بدأت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، بانطلاق حصاد وتسويق الحنطة، فيما تتوقع ان تسوق 200 الف طن هذا الموسم من "الحبوب الذهبية".

وحصلت السومرية نيوز، على صور توثق انطلاق الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة في محافظة كربلاء، حيث تتوقع المحافظة تسويق 200 الف طن هذا العام الذي تشير التوقعات جميعها الى موسم وفير في عموم العراق بعد موجات الامطار الضخمة التي شهدها الاشهر الماضية، وسط توقعات بان يصل اجمالي الانتاج هذا العام اكثر من 6 ملايين طن.

