بعد مخالفة مرورية.. عراك عنيف بالأيدي بين رجل مرور وشرطي (فيديو)

محليات

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حدوث عراك عنيف بين رجل مرور ومنتسب في الشرطة، بعد قيام الأخير بكسر الإشارة الضوئية في إحدى تقاطعات العاصمة بغداد.