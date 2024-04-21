توضيح من التربية بشأن توقيتات الامتحانات النهائية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2023 ــ 2024، لافتاً إلى انه ستكون هناك جولات ميدانية إلى المدارس خلال فترة الامتحانات لمتابعة سير العملية الامتحانية عن كثب، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبخصوص المراحل غير المنتهية، أوضح ان "الوزارة حددت الـ 2 من آيار المقبل موعد انطلاق الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية، والـ 9 من أيار موعداً لانطلاق امتحانات المراحل الثانوية أما الامتحانات الوزارية فحددت الـ 12 من آيار موعداً لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي، و21 آيار موعد انطلاق امتحانات الثالث المتوسط، بالإضافة إلى تحديد الـ 8 من حزيران موعداً لانطلاق امتحانات السادس الاعدادي.