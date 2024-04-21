التربية تحدد موعد الامتحانات الشفوية لصفوف الابتدائية غير المنتهية (وثيقة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية حددت موعد الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية/ الصفوف غير المنتهية يوم الخميس الموافق (2024/5/2) ولغاية يوم الأربعاء (2024/5/8)".وأضافت أن "يوم السبت يكون ضمن أيام الامتحانات، مع إمكانية إجراء الامتحانات للصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) مع موعد الامتحانات الشفوية".