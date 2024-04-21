إطلاق تمويلات رواتب الموظفين والمنتسبين لشهر نيسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر نيسان الجاري".ودعت الوزارة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى "مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".