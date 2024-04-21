وقال مراسل السومرية، إن مواجهات كبيرة حدثت بين خريجي جامعة واسط وقوات الشغب امام ديوان محافظة واسط بسبب التسويف من قبل الحكومة المحلية ومجلس محافظة واسط لمطالبهم التي يريدون بها الحصول على الاستثناء في تعيينات ال6000 درجة وظيفية، بحسب المتظاهرين.وأضاف أن الخريجين اكدوا انهم مازالوا يتظاهرون منذ ثلاث سنوات امام ديوان المحافظة والى الان لم يستجب لهم اي مسؤول.