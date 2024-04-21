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تخص مرضى السرطان.. مبادرة "أشعة الامل" تصل الى العراق
محليات
2024-04-21 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,111 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
اعلنت وزارة البيئة، وصول مبادرة أشعة الأمل Rays of Hope الى العراق بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأجل إتاحة علاج السرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وبعض الدول الافريقية.
مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني، أكد في بيان ورد للسومرية نيوز، على أهمية دور المركز في تعزيز العمل الرقابي على أنشطة الطب النووي والعلاج الإشعاعي، والإسهام في ترخيص المؤسسات والعاملين في هذا المجال، من أجل دعم خطط وإستراتيجيات العمل الخاصة بوزارة الصحة في التشخيص وعلاج الأمراض السرطانية.
وقد حرص المركز على دعم المشاريع الوطنية الصحية في مجال الطب النووي والعلاج الإشعاعي، من أجل تطوير القطاع الصحي الحكومي وتحسين الفرص العلاجية للمواطنين، وبالتالي فإن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مبادرة أشعة الأمل سيسهم في تعزيز دور المركز الرقابي في ترخيص أنشطة الطب النووي والعلاج الإشعاعي والتخفيف عن كاهل المرضى وعوائلهم والإسهام في توفير المتطلبات التشخيصية والعلاجية بشكل واسع على المستوى الوطني وبنفس كفاءة البروتوكولات العلاجية العالمية، بحسب الحسيني.
واضاف الحسيني ان المركز له دور مهم وبارز في التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إنجاح المبادرة وذلك من خلال المشاركة في برنامج العمل من أجل علاج السرطان Programme of Action for Cancer Therapy (PACT) المنفذ من قبل الوكالة، والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية في تعزيز القدرات الرقابية الوطنية في مجال ترخيص وتفتيش أنشطة وممارسات الطب النووي والعلاج الإشعاعي والتي تعد من أهم الركائز في مجال تحقيق الأهداف الإستراتيجية في (الوقاية، التشخيص المبكر، والتشخيص والعلاج).
وضمن هذا السياق وخلال لقائه برئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في بغداد، أعلن رافائيل ماريانو غروسي، خلال زيارته الاخيرة للعراق في اذار الماضي، أن الوكالة ستكثف الدعم الذي تقدمه في مجال علاج السرطان في إطار المخطط الذي استحدثته الوكالة بمبادرتها الرائدة (أشعة الأمل)، الذي يهدف إلى سد الثغرات في مجال علاج السرطان من خلال التمكين من توفير أنواع العلاج اللازمة لإنقاذ أرواح مرضى السرطان، مثل العلاج الإشعاعي، في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها، مؤكدا أن الوكالة سوف تزيد من التعاون والعمل المشترك، وأنها قررت العمل من خلال مبادرة أشعة الأمل لتقديم المزيد من الدعم والمعدات والتدريب وبناء القدرات للعراقيين من أجل تحسين نتائج علاج السرطان على المستوى الوطني.
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