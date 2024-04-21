لحظات بطولية.. الدفاع المدني ينقذ طفلين من الحريق في بغداد (فيديو)

محليات

السومرية نيوز – محليات



نشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، مقطع فيديو يبين لحظات بطولية لإنقاذ طفلين من منزل محترق في منطقة الشرطة الخامسة ببغداد، مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى.