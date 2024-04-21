التربية توضح بشأن امتحان مادة التربية الإسلامية للصف الثالث المتوسط

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "نرجوا التأكيد على طلبة الصف الثالث المتوسط في مديرياتكم العامة للتربية ان مواضيع مادة التربية الإسلامية الداخلة في فحص (التربية الإسلامية واللغة العربية) للامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تشمل:1- الآيات القرآنية الكريمة المطلوبة للحفظ ومعاني الكلمات المتضمنة فيها.2- الأحاديث النبوية الشريفة المطلوبة للحفظ ومعاني الكلمات المتضمنة فيها.3- الدروس التي تتضمنها الوحدات المختلفة في المنهج المقرر".وأضافت: "اسوة بالكيفية التي جرى بها امتحان هذا الفحص في الامتحانات التمهيدية (الخارجيون) للعام الدراسي الحالي 2023/2024".