من 1 – 20 مليوناً.. مصرف حكومي يعلن عن قروض جديدة

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعلن مصرف عن منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار يتدرج بواقع 1 مليون دينار لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن العمل".وأضاف، "حيث تم رفع وتعبئة مبلغ القرض عبر البطاقة الالكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة ريادة والذين قدموا عليها".