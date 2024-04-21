حريق "ضخم" في مجمعات تجارية بالديوانية

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، باندلاع حادث حريق ضخم داخل مجمعات تجارية في محافظة الديوانية.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً كبيراً التهم مجمعات تجارية بالقرب من جسر النجف بمحافظة الديوانية".



وأشار إلى "وقوع اضرار مادية فادحة"، منوهاً إلى أن "فرق مديرية الدفاع المدني تحاول اخماد النيران".