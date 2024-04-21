كربلاء.. سارق يلقي بنفسه من جانب نفق بعد محاصرته

وقالت القيادة في بيان، إنه "ضمن جهود اقسام وتشكيلات قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة لتعزيز الأمن المجتمعي الذي تنعم به المحافظة تمكنت دوريات النجدة المرابطة في مناطق المدينة وبعد وجود اخبار بوجود سارق لدراجة من أمام إحدى المطاعم بملاحقة السارق من أجل إلقاء القبض عليه".

وأضاف البيان "بعد محاصرته من قبل دوريات النجدة حاول الهروب من يد أبطال شرطة كربلاء لكي يلوذ بالفرار لكنه محاولته باءت بالفشل بعد أن قام بإلقاء نفسه من جانب نفق سيدنا العباس (عليه السلام)"، مشيراً الى أنه "تم على الفور القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".