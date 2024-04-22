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قائمة صباحية بشوارع بغداد المزدحمة الان
محليات
2024-04-22 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,548 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، قائمة صباحية بالشوارع المزدحمة في بغداد الان، والتي تم تسجيلها في العديد من مناطق وشوارع العاصمة، الا انها سجلت عقدًا مرورية في مناطق محددة مثلا عند مستشفى العلوية او وزارة الصحة في باب المعظم وكذلك شارع الرشيد.
وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع القناة من جهة مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسم
جسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم
مجسر الأمانة ازدحام
شارع سدة العرصات باتجاه شارع السندباد
الشوارع المحيطة والملتقية بتقاطع المسبح
مجسر الربيعي
شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية ازدحام متصل
سريع القناة عند جسر الحبيبية
شارع بور سعيد من جسر الحبيبية الى جسر النخيل
شارع فلسطين بين مجسر النخيل ومجسر حماة
شارع بور سعيد بين مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية
شارع الصناعة وجميع الشوارع المحيطة بمستشفى العلوية
شارع أبو نؤاس من حدائق شهرزاد لغاية الجسر المعلق
شارع الجامعة لغاية ساحة الطابقين
شارع وجسر الطابقين ازدحام طويل
مجسر القادسية
شارع النصر بين المتحف العراقي وتقاطع شارع حيفا
شارع الرشيد من كراج الرصافي الى جسر السنك
شارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة ازدحام
شارع صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مقبرة الجيش البريطاني
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