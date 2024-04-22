قائمة صباحية بشوارع بغداد المزدحمة الان

السومرية نيوز-محليات





تنشر السومرية نيوز، قائمة صباحية بالشوارع المزدحمة في بغداد الان، والتي تم تسجيلها في العديد من مناطق وشوارع العاصمة، الا انها سجلت عقدًا مرورية في مناطق محددة مثلا عند مستشفى العلوية او وزارة الصحة في باب المعظم وكذلك شارع الرشيد.







سريع القناة من جهة مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسم



جسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم



مجسر الأمانة ازدحام



شارع سدة العرصات باتجاه شارع السندباد



الشوارع المحيطة والملتقية بتقاطع المسبح



مجسر الربيعي



شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية ازدحام متصل



سريع القناة عند جسر الحبيبية



شارع بور سعيد من جسر الحبيبية الى جسر النخيل



شارع فلسطين بين مجسر النخيل ومجسر حماة



شارع بور سعيد بين مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية



شارع الصناعة وجميع الشوارع المحيطة بمستشفى العلوية



شارع أبو نؤاس من حدائق شهرزاد لغاية الجسر المعلق



شارع الجامعة لغاية ساحة الطابقين



شارع وجسر الطابقين ازدحام طويل



مجسر القادسية



شارع النصر بين المتحف العراقي وتقاطع شارع حيفا



شارع الرشيد من كراج الرصافي الى جسر السنك



شارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة ازدحام



شارع صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مقبرة الجيش البريطاني

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من جهة مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسمجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسممجسر الأمانة ازدحامشارع سدة العرصات باتجاه شارع السندبادالشوارع المحيطة والملتقية بتقاطع المسبحمجسر الربيعيشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية ازدحام متصلسريع القناة عند جسر الحبيبيةشارع بور سعيد من جسر الحبيبية الى جسر النخيلشارع فلسطين بين مجسر النخيل ومجسر حماةشارع بور سعيد بين مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبيةشارع الصناعة وجميع الشوارع المحيطة بمستشفى العلويةشارع أبو نؤاس من حدائق شهرزاد لغاية الجسر المعلقشارع الجامعة لغاية ساحة الطابقينشارع وجسر الطابقين ازدحام طويلمجسر القادسيةشارع النصر بين المتحف العراقي وتقاطع شارع حيفاشارع الرشيد من كراج الرصافي الى جسر السنكشارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة ازدحامشارع صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مقبرة الجيش البريطاني