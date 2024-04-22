سيزيد حليبها ويشعرها بالحيوية.. 76 ألف رأس من جاموس ميسان بانتظار "المولاس"

وقال مدير دائرة الإرشاد الزراعي في ميسان مقداد فالح القاسم إن "البرنامج الحكومي بإشراف دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي في وزارة الزراعة، ويشمل أربع محافظات هي ميسان وذي قار والبصرة والمثنى، يهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية في مناطق العراق الجنوبية.وأضاف أن الهدف من توزيع مادة المولاس (دبس السكر) وخلطها مع النخالة بين مربي الجاموس، هو الحفاظ على زيادة إفراز الحليب، كما أنها تقدم للجاموس الطاقة والحيوية وتزيد من وزنه، مبينا أن التوزيع سيشمل أربعة آلاف و800 من مربي الجاموس في ميسان، الذين يمتلكون 76 ألف رأس منها.يذكر أن البرنامج كان قد طبق من قبل منظمة الفاو على نطاق مصغر، بيد أن وزارة الزراعة وبدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توسعت بإقامته، لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد .