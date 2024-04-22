السومرية نيوز-محليات



قبل حوالي 4 أيام، وتحديدًا يوم الخميس الماضي، أعلنت مفتشية اثار الديوانية، اكتشاف اكثر من 145 موقعا اثريا جديدا وعددا من القطع الاثرية المهمة.

وبينما يعد هذا الإعلان "مميزًا" مثل أي اعلان اخر يتعلق باكتشاف اثري جديد في العراق، الا ان ماهو اكثر تميزًا، انه من ضمن القطع الاثرية، تمثال "سيدة الوركاء" بنسخة مصغرة، حيث عُثر عليه في مدينة نيبور الآثرية.

يعد وجه تمثال "سيدة الوركاء" أو سيدة اوروك او "الموناليزا السومرية"، هي النسخة الثانية المكتشفة لغاية الان، بعد قناع الوركاء الذي تمت سرقته من المتحف العراقي بعد احداث عام 2003 قبل ان يتم النجاح باسترجاعه.





كان قناع سيدة اوروك النسخة الأولى، والذي يعود تاريخه إلى عام 3100 قبل الميلاد، يعد أحد أقرب تمثيل دقيق للوجه البشري، وهو عباره عن وجه من الحجر الأبيض (الرخام) يمثل أمرأة سومرية، كانت العينان والحاجبان مُطعمة بأحجار كريمة، قبل أن يَسرقها اللصوص، ويعتبر من أحسن النماذج التي تُمثل رقي النحت السومري في أدواره الأولى.