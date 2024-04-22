طقس العراق.. الزائر الأصفر يخيم على أجواء غدا الثلاثاء

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وتنشط الرياح خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، وتنشط الرياح خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس الخميس القادم، سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق".ولفتت إلى أن "يوم الجمعة القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".