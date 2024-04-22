السيارات تتسابق مع القطارات في شوارع بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



وثق مراسل قناة السومرية ظاهرة سلبية في شوارع بغداد، تتمثل بقيام سائقين متهورين بالعبور أمام القطارات التي تمر عبر شوارع العاصمة، غير مبالين لأدنى شروط السلامة والأمان والتأني.

ادناه مقطع الفيديو:





