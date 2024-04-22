الذكور أكثر من الإناث.. ولادات العراق خلال 2023 أكبر بـ15% من 2022

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المؤسسات الصحية في العراق سجلت خلال العام الماضي 2023 نحو (1,047,250) ولادة في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان".واضاف الوزير ان "معدل الولادات من الذكور كانت بواقع (535,946) ولادة فيما بلغت ولادات الاناث (511,304)"، مبينا ان "محافظة بغداد الاعلى بنسب الولادة بواقع (202,550) ولادة".واوضح الدكتور الحسناوي ان "معدل الولادات الطبيعية بلغ (556,356)، فيما بلغت الولادات القيصرية (490,894) ولادة".واشار الى ان "عدد الولادات التي سجلتها وزارة الصحة خلال 2022 بلغت (906,121) ولادة بواقع (463,327) ذكور و (442,794) اناث".