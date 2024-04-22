التعليم تعلن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم

وبحسب بيان للوزارة، أوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن المتقدمين المؤشرة أسماؤهم سيكون موعد مقابلتهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 2024/4/24 عند الساعة التاسعة صباحا في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.