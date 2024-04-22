شملتهم برواتب الحماية.. العدل تخصص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن برامج التطوير التأهيلي في الأقسام الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص عدداً من النزلاء لإعانة المعاقين المودعين في السجون وشمولهم كـ(معينين) برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".وبين وكيل وزير العدل الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية زياد التميمي، ان "المشروع مستمر لحين اكمال تخصيص المعينين لجميع النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية، حيث سيتم تخصيص المعين بناءً على موافقته وبعد اختياره من قبل النزيل المعاق"، بحسب البيان.وأضاف التميمي، ان "التخصيص المالي لا يشمل النزيل المعاق، ولكن يشمل المعين القائم على خدمته ومرافقته خلال مدة محكوميته فقط، كما سيتم شمول المطلق سراحهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انهاء مدة محكوميتهم، بامتيازات المعاقين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".