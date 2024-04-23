قائمة طويلة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من جهة مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسمشارع السندباد القادم من مستشفى الرشيد العسكري باتجاه العرصاتسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع طريق معسكر الرشيدشارع السندباد بين مجسر الدورة ولغاية شارع الهنديةالشارع بين تقاطع الهندية وتقاطع المسبحشارع السعدون من تقاطع الفردوس الى كهرمانةكرادة داخل من مستشفى الراهبات لغاية تقاطع كهرمانةشارع النضال عند تقاطع الاندلسالشارعان القادمان من مقبرة الغزالي وساحة الخلاني باتجاه ساحة الطيرانشارع الجمهورية من نفق التحرير باتجاه ساحة الخلانيجسر السنك بالكامل لغاية ساحة الخلانيجسر الجمهورية وشارع يافا وصولا الى مركز شرطة الصالحيةالشارع القادم من شقق الصالحية باتجاه شارع يافا ومبنى مجلس النوابشارع الرشيد من الرصافي لغاية جسر السنكمجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحةنفق الزيتون لغاية فندق الرشيدسريع القادسية لغاية نصب الجندي المجهولجسر الطابقين وشارع الجامعة لغاية ساحة الطابقينجسر القادسية لغاية مشروع ماء القادسية