توضيح من التربية بشأن قرار الدخول الشامل للمراحل المنتهية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة لم تصدر قرارا للدخول الشامل يخص مرحلتي الثالث المتوسط أو السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2023 ــ 2024)، منوها بأن قرار شمول الطلبة بالامتحان الوزاري لهاتين المرحلتين هو إما النجاح بجميع المواد الدراسية في السعي السنوي، أو إذا كان الطالب مكملا بثلاث مواد دراسية بعد إضافة 10 درجات ضمن السعي السنوي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين أن قرار الدخول الشامل بالامتحان الوزاري شمل فقط تلاميذ مرحلة السادس الابتدائي، منوها بأن وزارته باشرت تهيئة القاعات والمراكز الامتحانية للامتحانات الوزارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمواجهة حرارة الصيف من خلال توزيع المبردات وغيرها بين المدارس الحكومية ببغداد والمحافظات، وهناك متابعة بهذا الصدد للمدارس التي تحتاج إلى لذلك لتهيئتها مسبقا للامتحانات.وكانت وزارة التربية قد أعلنت نهاية آذار الماضي، القرارات الخاصة بالشمول بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي، من خلال موقعها الرسمي بعد نشر اللجنة الدائمة للامتحانات كتابا رسميا خاصا بذلك.