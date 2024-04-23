السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في واسط

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبطت بحوزته اكياس عدد (2) من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".