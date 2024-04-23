اصدار حكم قضائي بحق "تيكتوكرز وراقصة" شهيرة

السومرية نيوز - محليات



افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكم قضائي على الراقصة والتيكتوكرز الشهيرة "أم اللول".

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اصدار حكم على "ام اللول" بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط.



و "أم اللول" عرفت بدايةً كراقصة في إحدى الكوفيهات والنوادي الليلية، قبل ان تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق التيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.