تخص العمرة والزيارة.. العراق يفوز بجائزة دولية

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان "الوفد العراقي الذي ضم الهيئة وشركات العمرة ومتعهدي الحج حصل على المرتبة الأولى كأكثر وفد مشارك في منتدى العمرة والزيارة المنعقد في المدينة المنورة".واضافت ان "الوفد تسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم على هامش المنتدى".يذكر ان هيئة الحج والعمرة حصلت في شهر كانون الثاني الماضي على المركز الاول كأكثر وفد مشارك في معرض ومؤتمر الحج والعمرة الذي أقيم في مدينة جدة السعودية.