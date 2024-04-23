البصرة.. العشرات يتظاهرون ضد مد سكة حديد مع إيران عبر مناطقهم

تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة البصرة، ضد مد سكة حديد مع إيران عبر مناطقهم.





وتظاهر ابناء مناطق الجزر الاربع التابعة لقضاء شط العرب قرب جسر خالد في البصرة، بسبب اصرار الحكومة بمد سكة حديد ايران بصرة على مناطقهم، حسب قولهم. للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..