توضيح من التربية بشأن الأسئلة الامتحانية للمراحل المنتهية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ الوزارة استعدت مبكراً للامتحانات الوزارية وأعدت الأسئلة الامتحانية الخاصة بالمراحل المنتهية، السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة، لافتاً إلى أن الاسئلة لن تخرج عن المنهاج المقرر، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أن أسئلة كل مادة اعدت من قبل اكفأ المختصين في الوزارة، بالإضافة إلى اتباع السرية التامة بتنظيمها، لكونها تتعلق بمستقبل الطلبة والحفاظ على مجهودهم العلمي، مشيرا إلى تنسيق تم مع الجهات الأمنية لمتابعة الصفحات الوهمية التي تروج لأسئلة مزيفة وتسعى لتشتيت ذهن الطالب واستغلاله مادياً، داعياً الطلبة إلى عدم التصديق بها والتعامل معها.