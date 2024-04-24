حقوق الانسان في البصرة تدعو المجلس لعقد جلسة طارئة بشأن "التلوث"

وقال مكتب المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفوضية تدعو مجلس المحافظة إلى عقد جلسة طارئة (مفتوحة وعلنية) لمناقشة واقع الخدمات ونسب التلوث (المتصاعدة) وخصوصا في اقضية المحافظة ومنها قضاء الصادق"، مبينا ان "حال بقية الاقضية يدعو لإعادة بوصلة التخطيط ورسم خارطة طريق لتوزيع المشاريع".ودعا المكتب، مجلس المحافظة الى "وضع آليات جديدة لتوزيع ثروات المحافظة والنظر في ملف المنافع الاجتماعية (تعرض أمام الراي العام)"، كما كرر المكتب طلبه بـ"متابعة وضع العمالة الاجنبية (التي تسجل تزايدها) مع المرتبات (الهائلة) لها واستمرار ازدراء العمالة العراقية واهمالها".