طقس العراق.. ارتفاع متواصل بدرجات الحرارة في عموم البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت الهيئة أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".