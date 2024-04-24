السيد الصدر يدعو إلى إقامة العزاء في ذكرى وفاة واستشهاد الأئمة الأربعة عشر

السومرية نيوز – محليات



دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى إقامة العزاء في ذكرى وفاة واستشهاد الأئمة الأربعة عشر، فيما أشار الى ضرورة نشر السواد في كل مكان وذكر أحاديثم وسيرتهم العطرة



وأدناه نص البيان: