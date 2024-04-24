بعد صدور أمر ولائي.. تنويه يخص دخول سيارات النيسان للعراق (وثيقة)

وقالت شركة فوز اللطيف للتجارة والمقاولات في بيان، إنه "بعد صدور أمر ولائي في 29 شباط 2023 وتعديله في 27 آب 2023، المتضمن منع ادخال جميع منتجات شركة نيسان الى العراق الا من خلال شركتنا كونها الوكيل الحصري للشركة وعدم السماح بتسجيل شركة نيسان باسم اي شركة لحين حسم الدعوى".وأضافت أن "الأمر الولائي يتعلق بعلامة نيسان التجارية وآخرها القرار الصادر من محكمة الدعاوى التجارية في 1 نيسان 2024 وكتب المحكمة التجارية الى تسجيل الشركات والهيئة العامة للجمارك في 4 نيسان 2024".ودعت الشركة في بيانها الى "عدم الترويج او الاعلان لاي شركة غير شركة فوز اللطيف كوكيل لمنتجات شركة نيسان"، مهددة "بتحريك شكوى جزائية أمام محاكم التحقيق والمطالبة بالتعويض عن جميع الاضرار التي تلحق بشركتنا".وثيقة ادناه: