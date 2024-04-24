البصرة.. مصرع ثلاثة أطفال إثر احتراق دار سكنية

السومرية نيوز- محليات



افاد مصدر طبي، اليوم الأربعاء، بمصرع ثلاثة أطفال إثر احتراق دار سكنية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة اطفال لقوا مصارعهم من جراء حريق اندلع في دارهم السكنية الواقعة في محافظة البصرة شارع المقاولين".



يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال العام الحالي عشرات الحرائق الناجمة عن تماسات كهربائية، ومعظمها حصلت في دور سكنية، وأكثر تلك الحرائق تسببت بخسائر مادية، ولم تسفر عن حالات وفاة.