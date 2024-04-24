حصيلة جديدة لحريق "دار البصرة".. النيران تنهي حياة أم وأطفالها الخمسة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في منزل بشارع المقاولين في محافظة البصرة ارتفعت إلى 6 أشخاص، مبيناً أن 5 من الضحايا المتوفين هم أطفال بالإضافة إلى والدتهم".وأشار إلى أن "أعمار الضحايا كانت وفق الآتي (طفل حديث الولادة، طفلة بعمر سنة واحدة، طفلة بعمرة سنتين، طفلة بعمر 5 سنوات، طفلة بعمر 7 سنوات)، مع والدتهم وهي من مواليد 1996".وأوضح، أن سبب الحادث هو "تماس كهربائي اندلع في الطابق الثاني من المنزل".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي للسومرية نيوز، بمصرع 3 أشخاص جراء حادث حريق وقع داخل منزل في حي المقاولين بمحافظة البصرة.