رغم اعمام التربية.. مجلس محافظة الديوانية يقيل مدير عام تربية القادسية

وقال المجلس في بيان على صفحته الرسمية تابعته السومرية نيوز، انه "صوت مجلس محافظة الديوانية بالأغلبية على اقالة المُكلف بإدارة تربية القادسية "علاء كوشان" بعشرة اصوات من أصل ١٤ عضواً".يذكر ان وزارة التربية أصدرت اعماما الى مجالس المحافظات ذكرت فيه ان اقالة او تكليف المدراء العامون للتربية في المحافظات من صلاحية الوزارة حصرا".الاعمام ادناه: