قائمة شاملة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من صعدة محمد القاسم ومرور الرستمية لغاية مدخل زيونة واشرع موسى بن نصيرطريق معسكر الرشيد من مدخل الزعفرانية الى معهد الإدارةسريع الدورة ازدحام بسيط قبل نزلة الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع الهندية من الشارع المؤدي لتقاطع المسبح باتجاه شارع السندباد وجسر سريع الدورةكرادة خارج بين تقاطع شارع معسكر الرشيد وساحة التحرياتمجسر الربيعيالشارع المؤدي من شارع الصناعة عند كنيسة مار بطرس الى شارع 62 وساحة الواثقشارع السعدون بين كهرمانة وساحة الفردوسازدحام من ساحة الفردس وصولا الى نفق التحريرالشوارع الفرعية للبتاوين ازدحامالشارع بين ساحة الطيران وعبد القادر الكيلاني وبين ساحة الطيران وساحة الخلانيشارع أبو نؤاس بين الشارع المؤدي لساحة الفردوس ولغاية بارك أبو نؤاسشارع الجمهورية بين ساحة الواثق وساحة الخلانيجسر السنك وشارع الصالحيةشارع النصر بين ساحة الملك فيصل والعلاويشارع الرشيد من كراج السنك لغاية ساحة الميدانجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحةشارع ونفق باب المعظمتقاطع ساحة الطابقين من جميع الاتجاهات وازدحام اقوى في جسر الطابقينسريع القادسية على طول ساحة الاحتفالات لغاية تقاطع نصب الجندي المجهول