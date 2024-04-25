وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي ان "لجنتها تتابع سير العملية التربوية منذ انطلاق السنة الدراسية وحتى الآن وهي مستمرة بذلك"، مؤكدة أن "السنة الدراسية الحالية 2023 ــ 2024 تعد من افضل السنوات الدراسية مقارنة بالسنوات الماضية، اذ سارت من دون حدوث مشاكل أو خروقات بفصليها الأول والثاني".وعزت ذلك إلى "التوازن الحاصل بتوزيع الملاكات التربوية بين المدارس، إلى جانب تأهيل وتطوير بناها التحتية"، معتبرة أن "وزارة التربية اثبتت نجاح خطتها للعام الدراسي الحالي خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، من حيث انتظام الدوام واكتمال عدد الحصص والتوزيع المهني للملاكات التربوية".وأشارت كاكائي الى أن "افتتاح المدارس الجديدة اسهم بحل بعض مشاكل الدوام المزدوج في بغداد والمحافظات".