طقس العراق.. غبار وأمطار رعدية الأحد والاثنين المقبلين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم الأحد، على العموم سيكون غائماً جزئياً وفي بعض الأماكن يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي بعض الأحيان يحدث نشاط للرياح مسبباً تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وحدوث نشاط في الرياح مسبباً تصاعد الغبار في عدة أماكن".