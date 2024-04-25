عمرها 400 عام.. تفاصيل إعادة إحياء كنيسة "مار ماركوريس" في العراق

وقال قائممقام إدارة زاخو، بشير مشير، إنه بدعم مباشر من حكومة الإقليم يتم تنفيذ مشروع إعادة إعمار وترميم كنيسة مار ماركوريس التاريخية القديمة في منطقة فيشخابور التي يعود تاريخها إلى أكثر من 400 عام، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تبلغ أكثر من مليار دينار وبمدة إنجاز تصل إلى 8 أشهر.واضاف مشير، أن حكومة إقليم كردستان تسعى من خلال خططها للمشاريع المختلفة إلى إعادة بناء وإعمار وترميم دور العبادة والكنائس بشكل عام للحفاظ على القيم التاريخية وإعادة رونقها.واوضح مشير، أنَّ أعمال ترميم الكنيسة ستكون بالحجر الطبيعي، وستشمل ايضاً الحدائق والممرات والصحيات وقاعة الكافتريا وأماكن الجلوس، لافتاً إلى ان دور العبادة ومنها الكنيسة لها دور في تنشيط الحركة الدينية والسياحية في المنطقة وتعزيز أواصر التعايش بين الأديان.وتابع مشير، أنّ إدارة زاخو تشهد نمواً إيجابياً في الحركة السياحية والترفيهية والدينية المستمدة من الآثار والأماكن التاريخية القديمة بالإضافة لما تمتاز به من طبيعة وأجواء خلابة وآثار وفلكلور، كاشفاً عن تسجيل أكثر من 2000 موقع أثري في المنطقة منها دور عبادة تتضمن ادياناً متنوعة ومختلفة تعزز التعايش السلمي، منها الإسلامية والمسيحية والإيزيدية والزرادشتية.