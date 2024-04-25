التربية تُعلن آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كردستان (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الخميس، آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كردستان التابعة الى الوزارة (أربيل وسليمانية ودهوك) للعام الدراسي 2023 -2024.



الآلية في الوثيقة ادناه: