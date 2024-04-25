لجنة نيابية في البصرة للتحقيق بمخالفات شركة الموانئ والحكومة المحلية

الساعدي في حديث للسومرية نيوز، قال ان لجنة الامر النيابي 160 المتعلقة بالتحقيق في مخالفات شركة موانئ العراق تواصل اعمالها وستكون لنا زيارة للشركة العامة لموانئ العراق مستصحبين مجموعة من الوثائق من ضمنها تقارير ديوان الرقابة المالية والمخالفات المشخصة والمؤشرة بخصوص ميناء الفاو والتعاقد مع شركة دايو الكورية وبعض الملفات المتعلقة بالتفاهم الأخيرة مع مجموعة موانئ أبو ظبي لإدارة ميناء الفاو والتي اعتبرنها هيمنة للأمارات على ميناء الفاو وغيرها من الملفات والشبهات والمخالفات المشخصة.وقد تشكلت في وقت سابق، لجنة بأمر نيابي تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية برئاسة النائب ياسر الحسيني وعضوية 12 نائباً بأسناد من موظفين عاملين في الوزارات المعنية.