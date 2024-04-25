الخطابي يشكل لجنة تحقيقية بشأن صرف المبالغ الممولة لنادي كربلاء

أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بآلية صرف المبالغ الممولة لنادي كربلاء.



وقال الخطابي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بآلية صرف المبالغ الممولة لنادي كربلاء والتي لم يكن لها اثر على تطوير الاداء".



واضاف، ان "القرار جاء بعد الخسائر المتكررة بسبب التعاقد مع لاعبين بمستوى ضعيف"، مشيرا الى ان "المحافظة من حقها ان تقول للنادي اين صرفت الاموال".

وخسر كربلاء اليوم الخميس، من فريق القوة الجوية في دوري نجوم العراق لكرة القدم، وبقي ترتيبه في المركز 16 برصيد 23 نقطة.