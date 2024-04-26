الأنواء الجوية: الحرارة ستكون أربعينية في 9 محافظات غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت، سيكون على العموم غائما جزئيا الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف أن "طقس يوم الاحد، سيكون غائماً مع زخات مطر رعدية احياناً وخفيفة ومتفرقة ابتداءً من المنطقتين الوسطى والجنوبية نهارا لتشمل المنطقة الشمالية ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "يوم الاثنين المقبل، الطقس سيكون على العموم غائماً مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً وتبدأ الامطار بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وتنشط الرياح خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في اماكن متفرقة ".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، الطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وتنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في اماكن متفرقة منها".